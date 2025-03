NORTE DO ESTADO

Mãe e filha de 4 anos morrem atropeladas em trecho da BA-210, em Juazeiro

Motorista do carro fugiu sem prestar socorro

Mãe e filha morreram atropeladas em um trecho da BA-210, em Juazeiro, no norte da Bahia, no final da tarde de terça-feira (25). As vítimas foram identificadas como Jamile Silva Pereira, 23 anos, e Lívia Melissa Pereira do Santos, 4. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. >