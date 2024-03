REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA

Mais de 1 bilhão de litros de água são economizados em fábrica do Polo de Camaçari

Desde a implantação em 2022, a ação poupou o correspondente ao consumo de uma cidade com 14.400 habitantes

Publicado em 25 de março de 2024 às 18:36

Polo Industrial de Camaçari Crédito: Divulgação

Um total de 1,05 bilhão de litros de água foi economizado nos últimos dois anos pela Braskem, após a implementação de iniciativas para reduzir as perdas de água de resfriamento, na planta de Olefinas, parte da unidade Q1, no Polo Industrial de Camaçari. O volume de água poupado corresponde ao consumo médio de uma cidade com 14.400 habitantes.

O projeto faz parte de uma série de iniciativas da companhia para melhorar o gerenciamento do uso da água em suas fábricas. Em 2023, uma nova tecnologia foi aplicada em melhorias no tratamento de água de resfriamento na Q1, para evitar a perda desse recurso natural no consumo.

Além da iniciativa, novos usos de produtos, como dispersantes, contribuíram para o aumento dos ciclos de concentração das torres de resfriamento, gerando uma economia de 300 milhões de litros por ano. As práticas renderam à companhia, em 2023, o Prêmio de Sustentabilidade da Solenis.

Rodrigo Cerqueira, gerente de Produção da Braskem na Bahia, ressalta que o objetivo da empresa é realizar uma gestão mais eficiente do uso da água, com iniciativas de reuso e 100% de consumo de fontes seguras, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Nossas iniciativas de redução de perdas de água no consumo fazem parte do propósito de contribuir com o desenvolvimento sustentável da região onde operamos, com uma gestão cada vez mais eficiente do uso desse recurso natural e cooperando com o macro objetivo global”, afirma.