EDUCAÇÃO

Mais de 113 mil alunos da rede pública participam do Enem na Bahia

Número de inscritos baianos aumentou 38% em relação ao ano passado

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 15:55

Ação da SEC forneceu caneta, água e lanche aos estudantes Crédito: Luiz Carrera/SEC

Neste domingo (3), mais de 113 mil alunos da rede estadual de ensino da Bahia participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação é da Secretaria de Educação do Estado (SEC). Os estudantes responderam as questões das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de fazerem a redação, cujo o tema foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. No próximo domingo (10), eles retornam aos locais de prova para a segunda etapa do exame.

Na edição deste ano, a Bahia registrou aumento de 38% no número de inscritos, chegando a 376.352 candidatos. O terceiro maior quantitativo do país. Também cresceu o número de participantes isentos da taxa de inscrição. Foram 275.099 inscritos que não pagaram o valor de R$ 85, contra 265.792, em 2023 - um crescimento de 3,5%. O total de candidatos isentos é mais do que o dobro dos pagantes, que foram 101.253 nesta edição do exame.

Têm direito a fazer a prova de graça estudantes concluintes do Ensino Médio em escola pública em 2024, pessoas com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, além de participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

No final da manhã deste domingo (3), a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, recepcionou estudantes no Colégio Estadual da Bahia (Central). "Estamos fazendo uma grande mobilização para o estudante acessar a universidade. Quando eles já estão lá, a gente tem o Mais Futuro e o Partiu Estágio, que são programas de garantia de acesso e permanência", comentou. Forma entregues kits com caneta esferográfica preta transparente, água e lanche para os alunos, através da ação Tô Com Você no Enem.