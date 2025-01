ACIDENTE

Mais de 1,3 mil batidas de carro em postes foram registradas no estado

Responsáveis pelo acidente devem arcar com troca de poste que custa R$ 6,6 mil

Monique Lobo

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 16:54

Batidas de carro em postes deixaram 820 mil pessoas no estado sem energia Crédito: Divulgação

Mais de 1,3 mil colisões de veículos em postes foram registradas na Bahia em 2024. De acordo com dados da Neoenergia Coelba, ao todo, foram 1.389 batidas que causaram a interrupção do fornecimento de energia para cerca de 820 mil pessoas no estado. O número é 20% maior do que o que foi registrado no ano anterior.

Além da quebra dos postes, as colisões podem provocar o rompimento de cabos, o que interrompe o fornecimento de energia. Dependendo da gravidade da ocorrência, as equipes da concessionária de energia precisam aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder iniciar o trabalho de manutenção.

Em caso de colisão, alguns cuidados devem ser tomados: se cabos forem partidos e caírem sobre o automóvel, é importante que as pessoas permaneçam no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da distribuidora.

Além disso, as pessoas não devem se aproximar do local da colisão. Nestes casos, acione imediatamente a Neoenergia Coelba por meio do teleatendimento gratuito 116 que a distribuidora irá enviar uma equipe ao local de imediato e adotar as medidas cabíveis. O Corpo de Bombeiros (193) também deve ser acionado.

Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes devem arcar com os danos causados. Em média, a substituição de um poste tem um custo de R$ 6,6 mil.