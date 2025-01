SUL DA BAHIA

Mais de 150 tabletes de maconha são apreendidos em Itabuna

Donos do material fugiram após troca de tiros com a polícia

Mais de 150 tabletes de maconha foram apreendidos em Itabuna, no sul da Bahia, na tarde de segunda-feira (13). A apreensão aconteceu durante a operação ‘Garra de Arquimedes’.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram informados sobre a presença de um veículo transportando drogas na cidade. A polícia informou que os agentes foram recebidos com tiros no local. Durante o tiroteio, os suspeitos conseguiram fugir.