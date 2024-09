VIOLÊNCIA

Mais de 20 pessoas foram vítimas de bala perdida em Salvador e RMS em 2024

Dona Carmelinda, de 76 anos, trabalhava como vendedora de frango e era conhecida em toda Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), morreu após ser atingida por uma bala perdida neste domingo (29). A mulher foi uma das 27 pessoas vítimas de bala perdida em Salvador e RMS em 2024. Dessa, cinco vítimas morreram. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, Carmelita da Conceição Silva, foi vítima de disparos de arma de fogo, na manhã do domingo, na Avenida 28 de Setembro, bairro do Triângulo. A vítima estava na rua 28 de setembro, bairro Triângulo, quando foi atingida.