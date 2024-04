TJ-BA

Mais de 200 servidores aprovados em concurso público são convocados; confira

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nomeou, nesta terça-feira (23), mais 203 candidatos aprovados no concurso público do Edital n. 01/2023. Os nomes foram divulgados no Diário da Justiça Eletrônico.