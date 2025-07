NOVIDADE

Veja as 61 cidades baianas com novos equipamentos do Banco24Horas

Banco possibilita acesso à operações financeiras em cidades do interior

Maysa Polcri

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:53

Saiba como funciona o equipamento do Banco24Horas Crédito: Divulgação

Enquanto metade das cidades baianas não possui sequer uma agência bancária, o Banco24Horas aparece como solução para moradores do interior realizarem operações financeiras. Entre janeiro e junho deste ano, 75 atmos (dispositivo compacto para comércios) foram inaugurados em 61 municípios da Bahia. O sistema permite saques, retirada de benefícios sociais, consulta de saldos, extratos, além de pagamento de cartão de crédito.>

Apesar de não substituir as agências, os dispositivos permitem acesso facilitado ao sistema bancário. Eles ficam instalados em caixas dos comércios, em regiões com pouca infraestrutura bancária disponível. A expectativa é que o serviço seja utilizado por 14 milhões de pessoas no estado. Até o fim de 2025, o total de unidades no país deve chegar a dois mil. >

“O Banco24Horas está trazendo para essas cidades baianas o que há de mais moderno e prático para estimular e agilizar a inclusão financeira e a movimentação da economia local. Com isso, essas pessoas têm acesso a múltiplos serviços em um único ponto, reduzindo deslocamentos e promovendo o fortalecimento da autonomia das comunidades", diz Rodrigo Maranini, gerente de Produto e Canais de Distribuição da Tecban. A empresa que atua na gestão de redes de autoatendimento.

Uma reportagem recente do CORREIO mostrou que fechamentos de agências bancárias têm motivado protestos em cidades do interior e na capital. Em alguns casos, moradores precisam viajar cerca de 50 quilômetros para ter acesso aos serviços. >

Entre 2020 e maio deste ano, 134 unidades foram fechadas no estado, segundo levantamento do Sindicato dos Bancários feito com informações do Banco Central. É como se uma agência fosse fechada na Bahia a cada 15 dias. As empresas argumentam que os fechamentos são decorrentes da diminuição dos números de clientes que buscam serviços presenciais. >

Confira a seguir a lista de municípios e endereços

. Acajutiba (BA) – Farmácia Diju – Rua Luiz Viana, 72 – Centro >

· Acajutiba (BA) – Farma Nossa II – Rua Saturnino De Menezes, 34 - Centro>

· Acajutiba (BA) – Farmácia Vida Farma - Praça Aquinoel Borges, 69 – Centro>

· Anagé (BA) – Central das Carnes – Avenida Vieira de Melo, 65 - Centro>

· Antas (BA) – Mercado Tutão – Praça Geraldo Gois, 101 – Centro>

· Apuarema (BA) – Wallsat Empreendimento – Rua Otacílio Pinheiro, s/ N° - Centro>

· Aracás (BA) – Mercado Mica Aracas – Rua Carvalho Neto, 14 – Centro>

· Arataca (BA) – Comercial Dema Gás – Rua Maria Ivany, 82 – Vila Eglantina>

· Baianópolis (BA) – Mercado Espigão - Rua Luis Eduardo Magalhães, Loja 31 – Centro>

· Barra do Mendes (BA) – Hiper Móveis – Rua José Antônio Mascarenhas, 30 – Centro>

· Caatiba (BA) – Supimpa Novidades - Praça Cleriston Andrade, 145 - Centro>

· Cabaceiras do Paraguaçu (BA) – Vaison Pereira – Praça Castro Alves, Loja 22 – Centro>

· Cabaceiras do Paraguaçu (BA) – Agro Mel– Praça da Matriz, Térreo, s/N– Geolândia>

· Canavieiras (BA) – Val Farma – Avenida Osmário Batista, 425 – Centro>

· Candeal (BA) – Mercado Toda Boa – Rua Dr. Artur Negreiros, 130 – Centro>

· Cândido Sales – Alquimia Serviços – Avenida Clemente Silva Lima, 9 – Quaraçu>

· Caraíbas (BA) Usonex Variedades - Rua Beira Rio, 198 - Centro>

· Casa Nova (BA) – Gilvania Gesso e Construção - BR 235, 0 – Centro>

· Coronel João Sá (BA) – Bruna Variedades – Rua XV de Novembro, N°5232 – Centro>

· Correntina (BA) – Supermercado Rocha – Rua do Mercado, casa 390 C - João Vieira das Neves>

· Cotegipe (BA) – Atacadão Alves – Rua Francisco Mariani Passos, 265 - Centro>

· Caldeirão Grande (BA) – Mercearia Gomes – Rua José Martins, 1 – Povoado De Baraúnas>

· Campo Alegre de Lourdes (BA) – Drogaria Drogamed – Rua Afranio Peixoto – Centro>

· Cansanção (BA) – Supermercado Santa Fé – Rua Luis Gomes Buraqueira, 1 - Centro>

· Governador Mangabeira (BA) – Agromel Quixabeira – Praça Jonival Lucas, s/N° - Centro>

· Governador Mangabeira (BA) – Hipermercado O Baratão 0 Rua José Martins, Loja 0 - Quixabeira>

· Guanambi (BA) – Drogaria Mais Brasil Popular – Rua Dr. José Humberto Nunes,153 - São Francisco.>

· Ibirapitanga (BA) – Daylan Empreendimentos – Rua Alto do Carmelo, Casa 28 – Centro.>

· Inhambupe (BA) – Corban - Rua Dr Cesário Rocha, 19 - Centro>

· Irará (BA) – Farma Ultra Economia – Rua Emídio Timóteo da Silva – Centro.>

· Irará (BA) – Mercadinho Quatro Estações – Rua de Santanápolis, - Centro>

· Irecê (BA) – Comercial Dubom – Avenida Rosa Lopes Soares, N°396 – São José>

· Itaberaba (BA) – AM Serviços – Praça Flávio Silvani Mercado Velho, Box. 15 74 - Centro>

Itamari (BA) – Comercial Jenipapo – Avenida Presidente Medici, 859 - Alto Da Independência>

· Itiuba (BA) – Hortência Supermercado – Avenida Tiradentes, Loja 32 - Romulo Campos>

· Itiuba (BA) – Ponto das embalagens – Rua Ver. Ademir Simões, Loja 46 – Alto>

· Jeremoabo (BA) – Posto Arara Azul II – Rua Barão de Jeremoabo, s/N° - Centro>

· Jeremoabo (BA) – Posto Ararinha Azul I – Rua Vereador Marivaldo Moreira, 1 - Centro>

· Maetinga (BA) – Mercearia Porto – Rua Antônio Gomes da Silva, 10 – Centro>

· Maetinga (BA) – Du Farma - Rua Exupério Lima, 8 - Centro>

· Manoel Vitorino (BA) – Supermercado União – Avenida Rio Bahia, 583 - Centro>

· Manoel Vitorino (BA) – Meira Construções – Avenida Rio Bahia, 173 - Centro>

· Mirante (BA) – Fort Popular – Praça Santo Antônio, N°310 – Centro>

· Monte Santo (BA) – Farma Alves – Av. Luis Eduardo Magalhães, 94 - Centro>

· Monte Santo (BA) – Mercado Super Bom – Rua Manoel Novaes, 116 - Centro>

· Mortugaba (BA) – Supermercado Nogueira II – Rua Odilon Coelho, 247 - Centro>

· Muritiba (BA) – Agromel Muritiba – Rua São José do Itaporã, 9988 – Bairro São José do Itaporã>

· Nova Redenção (BA) – Mercado O Cestão – Praça Alexandre Almeida, 119 - Centro>

· Oliveira dos Brejinhos (BA) – Osires Coimbra Conveniência – Avenida Engenheiro Antonioleite Do Vale, s/Nº Centro.>

· Ourolândia (BA) – Conveniência VJ – Rua Agostinho Estevam Neto - Centro>

· Palmas de Monte Alto (BA) – Nilinho Augusto – Praça Alcebides Laranjeiras, 330 - Centro>

· Paratinga (BA) – Mercadinho do Cícero – Estrada Canabrava, Fazenda Santo Onofre, 39 - Zona Rural>

· Paripiranga (BA) – Mundo Mix – Praça João de Carvalho Santa Rosa 457 - Centro>

· Pilão Arcado (BA) – Mercado União II – Rua Coronel Aderal Borges, 137 – Centro.>

· Ponto Novo (BA) –Supermercado Rios – Avenida Lomanto Junior, 99 - Contorno>

· Quijingue (BA) – Mercadinho Silva – Rua Felisberto José da Silva, 69 - Centro>

· Ribeira do Amparo (BA) – Funerária Help – Dt. Raspador - Zonal Rural>

· Rio do Pires (BA) – Mercado Avenida – Avenida Ambrósio Domingues do Amaral, 18 – Centro>

· Rio Real (BA) – Feli Farma Rio Real – Avenida Antônio Carlos Magalhães, 264 - Centro>

· Rio Real (BA) – Feli Farma Rio Real II - Avenida Mangabinha, 0 - Centro>

· Rodelas (BA) – Mercado Rodelas – Merc. Agrovila, Ar 07, Zona Rural 30 - Centro>

· Salinas da Margarida (BA) – Farma Clinic Salinas – Avenida Cesar Borges, 85 – Encarnação.>

· Santaluz (BA) – Magazine Matheus – Rua Rio Branco, 89 – Centro>

· Santaluz (BA) – Sanmel Serviços – Rua Amazonas, povoado Sislândia, 547 – Zona Rural.>

· São José da Vitória (BA) – GM Distribuidora de Gás – Rua Manoel da Silva, 30 - Centro>

· Senhor do Bonfim (BA) – Conveniência – Avenida Barão do Cotegipe, 410, loja A – Centro>

· Senhor do Bonfim (BA) – Farma Deskontão - Rua Visconde Do Rio Branco, 269 – Centro>

· Serra Dourada (BA) – Boaz Peças - Avenida São Cristóvão, 182 - Serra Douradinha>

· Serrolândia (BA) – Lotérica Serrolândia - Avenida Manoel Roque Rodrigues, 0 - Sede>

· Sítio do Quinto (BA) – Posto Arara Azul IV – Praça da Igreja Povoado Rasinho – Centro>

· Tabocas do Brejo Velho (BA) – Juvenil Alves da Silva – Distrito Povoado Rodrigo, 161 – Povoado Rodrigo.>

· Teofilândia (BA) – Farmácia Rainha da Vaquejada – Praça Lomanto Junior, 78 – Centro.>

· Tremedal (BA) – Drogaria Bom Preço – Rua Monsenhor Waldemar, 6 - Centro>