Mais de 700 alunos ficam sem aula após tiroteio no Complexo do Nordeste de Amaralina

Nesta terça-feira (1º), um tiroteio entre suspeitos e policiais militares no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, deixou 704 estudantes sem aula. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), por causa da sensação de insegurança no bairro do Nordeste de Amaralina, as escolas José Calazans, São Pedro Nolasco e Santo André, todas em Santa Cruz, suspenderam as atividades na ocasião. Já a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) informou apenas que todas as unidades estaduais foram abertas ao início do dia.