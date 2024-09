TRÁFICO DE DROGAS

Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

Durante a operação integrada das CIPEs Sudoeste e Caatinga, com a Polícia Federal (PF), cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas na cidade baiana de Sebastião Laranjeiras, no sudoeste do estado. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (6).

Desde as primeiras horas do dia, os policiais realizavam buscas para encontrar uma plantação na zona rural da cidade, quando localizaram um galpão com aproximadamente 2,5 toneladas de maconha pronta para consumo e comércio, além de mais de 3 mil mudas para plantio da droga. Não foram encontrados suspeitos no local.