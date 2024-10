EDUCAÇÃO

Mais de R$90 mil por ano: veja a lista dos colégios mais caros de Salvador

Mensalidades mais caras incluem instituições com ensino internacional e melhores desempenhos no Enem

Maysa Polcri

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 10:35

Escolas têm mensalidade acima dos R$7,7 mil em Salvador Crédito: Divulgação/PASB

Um levantamento realizado pelo CORREIO divulgado nesta sexta-feira (18) aponta que colégios particulares de Salvador devem ter aumento de mensalidade entre 8% e 11%, em média, podendo chegar aos 39% no ano que vem. Agora, a reportagem traz a lista de algumas das instituições de ensino mais caras da capital baiana, que ultrapassam o valor de R$90 mil por ano.

O guia mescla mensalidades que são cobradas neste ano e valores reajustados para o ano que vem. Isso porque nem todos os colégios divulgaram os novos valores. Na lista aparecem escolas com currículo internacional e que tiveram os melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para ser admitido, em alguns casos, os alunos precisam apresentar histórico escolar e passar por entrevistas.

Pan American School of Bahia (PASB)

A escola foge do modelo tradicional brasileiro e tem o inglês como língua oficial. Na prática, isso significa que todas as séries e disciplinas são ministradas no idioma estrangeiro. As exceções são as aulas de história e geografia do Brasil, estudos sociais brasileiros, português e espanhol. Por seguir o calendário norte-americano, o ano letivo começa no início de agosto e vai até dezembro (1º semestre), e segue de janeiro até junho (2º semestre).

Neste ano, a mensalidade do colégio é de R$7.761, valor que chega aos R$93.132 em um ano. O colégio não informou qual será o reajuste para 2025. Outro diferencial da PASB é que a escola não aceita novos alunos a partir do 2º ano do Ensino Médio. Além disso, os estudantes formados têm acesso a três diplomas: o certificado de conclusão do Ensino Médio brasileiro (MEC), o diploma americano e o diploma do International Baccalaureate (IB DP).

Anglo-Brasileiro

Colégio tradicional de Salvador fundado em 1993, o Anglo-Brasileiro oferece ensino em tempo integral, com aulas diárias de inglês e a possibilidade de uma segunda língua estrangeira. Para o ano que vem, a mensalidade dos alunos do 3º ano do Ensino Médio custará R$7.348,07, valor que chega aos R$88.176 em um ano. A instituição anunciou reajuste que varia entre 9% e 10%, a depender da série para 2025. O valor mensal para estudantes do 2º ano do Ensino Médio será de R$6.992,31.

Além da unidade em Patamares, um novo colégio será inaugurado no Itaigara, no ano que vem. A unidade terá 4.200 m² e receberá turmas dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e, em 2026, também o Ensino Médio. O projeto da nova sede inclui laboratórios de ciências e de linguagens digitais, espaço de incentivo à criatividade, quadra esportiva e áreas de lazer.

Villa Global Education

São três unidades espalhadas pela Região Metropolitana de Salvador (Paralela, Litoral Norte e Praia do Forte), que oferecem turmas desde o Grupo 1 até o último ano escolar. Em 2024, a mensalidade para o 3º ano do Ensino Médio é de R$5.813,04, para alunos que optam pelo currículo internacional.

Os alunos do colégio tiveram o quarto melhor desempenho no Enem, em 2023, na Bahia, de acordo com um levantamento feito pela startup AIO Educação. A nota média dos estudantes ficou em 690.3 no exame que dá acesso às universidades federais e estaduais brasileiras.

Escola Concept

Localizada em Piatã, a escola é bilíngue e conta com uma rede de parceiros e consultores ligados a instituições reconhecidas mundialmente pela educação, como a Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Na instituição, o aluno pode obter até seis diplomas: o da Escola Concept/MEC, de Cidadão Global, Design Tech High, AP Capstone, AP International Diploma e American High School – certificações aceitas em universidades nacionais e internacionais. A mensalidade cobrada neste ano, no colégio, é de R$5.352.

Colégio Bernoulli

Colégio baiano que obteve a maior média no Enem no ano passado, a mensalidade do Bernoulli pode ultrapassar os R$5.098 em 2025. Em fevereiro deste ano, a instituição inaugurou uma unidade no Caminho das Árvores, para alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. A sede localizada na Pituba ficou restrita aos estudantes do pré-vestibular.

Gurilândia

Escola internacional, a Gurilândia oferece os programas IB Continuum, certificados mundialmente reconhecidos para instituições que oferecem currículo diverso. São duas unidades, localizadas na Pituba e na Federação, que terão, no ano que vem, mensalidades de até R$4.577.

Os alunos da Gurilândia, ao se formarem na 5ª série, são matriculados na Land School, a fim de continuar seus estudos em ambos os currículos: o IB e o brasileiro. Lá, a mensalidade será de R$5.791 a partir de 2025.

Colégio São Paulo

A instituição é credenciada com o Cambridge International Schools, ou seja, é autorizada a utilizar o currículo internacional de Cambridge Assessment International Education. O colégio integra uma comunidade global de aprendizagem, com escolas de mais de 130 países e mais de 10.000 aprendizes no mundo todo. Para 2025, a mensalidade foi reajustada e deve custar R$4.428 para estudantes do Ensino Médio.

Colégio Módulo

A instituição está entre as que obtiveram melhores médias no Enem em 2023. Por lá, a média dos estudantes foi de 678.5. O colégio é tradicional em Salvador, tendo sido fundado há 32 anos. Durante o processo de matrícula de novos alunos, é realizada a análise de boletins passados e um percentual de desconto é aplicado a partir do desempenho dos estudantes em anos anteriores. A mensalidade será de R$4.084 para alunos do Ensino Médio, em 2025.

Escola Rembrandt

O colégio foi inaugurado no ano passado e é considerado de alta performance. A Rembrandt, localizada na Avenida Paralela, conta com laboratórios de tecnologia e ciências, salas de música e artes, biblioteca, complexo esportivo e área exclusiva para educação infantil. A escola tem opção de programas de verão em universidades internacionais renomadas, como Harvard, Yale e Stanford. Em 2024, a mensalidade é de R$4.071.

Portinari

O Colégio Cândido Portinari, no Costa Azul, tem como diferencial o ensino bilíngue, integral, além da iniciativa maker - projeto de tecnologia na educação, que promove a ciência e o empreendedorismo. O programa propõe um ambiente de aprendizagem transdisciplinar, que integra metodologias ativas e abordagens pedagógicas com o uso das tecnologias na robótica educacional, pensamento computacional e linguagens visuais. A mensalidade no ano que vem será de R$4.041 para alunos do Ensino Médio.