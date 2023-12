Manifestantes em Salvador protestam contra morte de jovem lésbica no Maranhão

Manifestantes se reuniram na Estação da Lapa. Crédito: Reprodução

Sob entoação de “visíveis e vivas”, manifestantes se concentraram na Estação da Lapa, em Salvador, para um ato em protesto contra a morte de Ana Caroline Sousa Campêlo na manhã deste sábado (23). A jovem lésbica de 21 anos foi assassinada brutalmente no Maranhão no último dia 10.

Ana Caroline foi morta em Maranhãozinho, a 236 km de São Luís. De acordo com a Polícia Militar, ela teve a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas retirados.

O ato, organizado em conjunto por coletivos como a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), Grupo Amuleto, Sapaokê, Rede Lesbi Brasil e Rede Candaces, denunciou a violência contra a comunidade lésbica e a necessidade de políticas que garantam a inclusão e integridade dessa população.

“A gente não sabe quantas nós somos. Nós não sabemos quantas mulheres lésbicas existem no Brasil, quantas LGBTs existem no Brasil”, afirmou uma manifestante durante o protesto. De acordo com uma pesquisa divulgada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 204 mil pessoas se auto identificam como homossexuais ou bissexuais na Bahia. A pesquisa não aponta o número específico de mulheres lésbicas no país.

O “Dossiê sobre Lesbocídio”, documento mais recente com dados sobre a violência sofrida por essa comunidade, foi divulgado em 2018, com informações coletadas entre 2014 e 2017. Entre esses anos, verificou-se um aumento de 150% nos assassinatos de mulheres lésbicas no Brasil.

O crime

Ana Caroline Sousa Campêlo, 21 anos, estava desaparecida, e seu corpo foi encontrado no dia 10 de dezembro no Bairro Novo, em Maranhãozinho, no Maranhão. De acordo com a Polícia Militar, a jovem teve a pele do rosto, couro cabeludo, olhos e orelhas retirados. As partes do corpo não foram encontradas no local.

Ana Carolina desapareceu na volta do trabalho. A bicicleta e o celular dela foram encontrados próximo a casa onde ela vivia. O tio da vítima acionou a Polícia Militar e informou sobre o desaparecimento da sobrinha.

Durante a busca na região, uma vizinha relatou aos policiais que ouviu uma mulher chorando na presença de um rapaz em uma motocicleta. Ela contou que chegou a usar uma lanterna na direção deles para tentar ver o que estava acontecendo.

O homem então colocou a moça na motocicleta e fugiu do local em direção a uma estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Cachimbós, em Maranhãozinho.