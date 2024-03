POLÍTICA

Marcelo Nilo diz que permanece na vida pública: 'Vou ser candidato a deputado federal'

Nilo contou ao CORREIO que após conversas com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) e deputados federais e estaduais - entre eles, Paulo Azi, Emar Nascimento, Leur Lomanto Júnior, Márcio Marinho e Marcelinho Veiga -, ele decidiu não pendurar as chuteiras.

O presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), empossou, na tarde desta segunda-feira (11), Marcelino Galo e de Neusa Cadore, ambos do PT, no cargo de deputado e deputada, respectivamente. O ato ocorreu em função da renúncia de Paulo Rangel para o posto de conselheiro do TCM.

A vaga deixada por Paulo Rangel permitiu a efetivação de Neusa Cadore no mandato, uma vez que ela ocupava a cadeira como suplente do parlamentar licenciado Osni Cardoso (PT). Desde fevereiro do ano passado, ele ocupa o cargo de secretário estadual do Desenvolvimento Rural (SDR). A posse em caráter efetivo de Neusa abriu espaço para que o suplente Marcelino Galo pudesse retornar ao Legislativo baiano.