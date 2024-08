ALERTA

Marinha mantém bandeira vermelha de navegação no litoral baiano

A Marinha do Brasil manteve a bandeira de navegação vermelha para o litoral baiano na sexta-feira (29). Não é recomendada, portanto, a navegação na faixa compreendida entre Ilhéus e o norte do estado.

No Extremo Sul baiano, especialmente em Porto Seguro, a bandeira foi alterada para verde, com condições adequadas para a navegação.

Ainda permanece a previsão de tempo instável, com intensificação nos ventos, agitação marítima e pancadas de chuva fortes. A Marinha disponibiliza o número 185 para o atendimento de emergências, no mar ou nos rios. O atendimento funciona 24h.

Previsão do tempo

As chuvas que atingiram a capital baiana nesta quinta-feira (29) seguirão até o próximo sábado (31) . Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por rajadas de vento na próxima sexta-feira (30).

No sábado, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital deve variar entre 21ºC e 26ºC, além de ventos fracos a moderados.

Além de Salvador, as chuvas devem atingir as cidades localizadas na faixa litorânea entre o Baixo Sul e o Recôncavo baiano na sexta feira, segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Já no sábado, a expectativa é que o mau tempo se estenda para o Litoral Norte do estado.