McDia Feliz pretende doar mais de R$ 500 mil para instituições de crianças com câncer na Bahia

Ação solidária acontece no próximo sábado (24) em todas unidades do fast food

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 10:15

McDonald's Crédito: Divulgação

Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Dá até para cantar a receita do Big Mac com o jingle, mas você sabia que, além de delicioso, o carro-chefe do McDonald's também ajuda crianças com câncer? No próximo sábado (24), o dinheiro arrecadado nas compras do sanduíche na Bahia será destinado para duas instituições pediátricas no estado, com foco no tratamento oncológico. É o McDia Feliz!

Serão beneficiados pela ação o Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) – Sul Bahia, com sede em Itabuna. Somada, a previsão das duas instituições é receber, em média, R$ 520 mil. O valor será convertido em investimento para os pacientes das unidades.

A iniciativa acontece durante o dia inteiro no sábado (24) em todos os restaurantes do McDonald's. Para participar, basta comprar um Big Mac. Quem quiser comprar algum combo - com refrigerante, batata frita etc -, junto com o Big Mac, também estará colaborando na arrecadação.

Há também como comprar um tíquete especial da campanha antecipadamente. Ele pode ser adquirido de forma física ou digital, no site da empresa. O valor do tíquete individual é de R$ 19 e ele inclui apenas o sanduíche, outros produtos devem ser pagos por fora.

Quem pretende participar nesse ano é o estudante Lucas Souza, 22. Ele conta que não conhecia a ação, mas já marcou na agenda a data para comprar um Big Mac. "É meu sanduíche favorito. Assim consigo unir o útil ao agradável. Não perderia a chance”, brinca.

Participantes do McDia Feliz Crédito: Divulgação

Estão disponíveis, ainda, opções de kits para casal - com dois sanduíches por R$ 38 -, e amigos, com quatro, seis e oito unidades. No site, o projeto envolve dois fundos de arrecadação, o do Instituto Ayrton Senna - com foco na educação - e do Instituto Ronald McDonald - voltado para saúde. Na hora da compra, o consumidor poderá escolher qual das duas causas gostaria de ajudar com a sua contribuição.

Para compras de mais de oito tíquetes ou em formato físico, os interessados devem entrar em contato com os institutos pelos e-mails [email protected] ou [email protected]. A venda dos tíquetes antecipados, tanto digitais quanto físicos, estarão disponíveis até esta quarta 21 de agosto.

Verba vai para transplante de medula óssea e detecção precoce

No Martagão, o dinheiro será usado na execução dos procedimentos para o transplante de medula óssea. O superintendente geral da Liga Álvaro Bahia - mantenedora do Martagão - Carlos Emanuel Melo explica que o custo do procedimento gira em torno de R$ 98 mil, e o Sistema Único de Saúde (SUS) cobre R$ 32 mil. O valor restante é coberto pelas arrecadações do hospital.

Desde o início do transplante na Bahia, em 2020, já são 30 crianças transplantadas. Atualmente são 140 crianças em quimioterapia dentro do hospital. “Por isso também mobilizamos pessoas da sociedade civil. Esse é um desafio que não é possível fazer somente com políticas públicas”, declara.

A expectativa é que, na ação de 2024, seja arrecadado cerca de R$ 420 mil. O valor é menor que o de 2023 (R$438.368,45), mas desde 2021 (R$329.214,62) - após a pandemia - há uma alta na arrecadação, sendo repassado R$413.445,17 em 2022 e um valor acima no ano seguinte.

Já no GACC serão revertidos os valores das vendas das unidades em Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista. O Grupo tem dois objetivos: a melhoria da qualidade de assistência no serviço de oncologia pediátrica PICC’s e desenvolvimento de estratégias para a detecção precoce.

A previsão é de conseguir R$ 100 mil neste ano. O valor seria o maior dos últimos quatro anos, sendo em 2020, R$ 53 mil, em 2021 foi R$ 78 mil, em 2022 teve R$ 89 mil, e no passado, R$ 80 mil.

A coordenadora de comunicação do GACC Sul Bahia e coordenadora do McDia em Itabuna, Adrian Greyce, detalha que, com o dinheiro, a instituição vai comprar uma gama de cateter periférico para o tratamento das crianças. O dispositivo é fixo e evita que os pacientes sejam furados com frequência para realizar o acesso.

A segunda meta é capacitar profissionais para a detecção dos sintomas que podem surgir nas crianças e evitar o avanço do câncer.

“Essa parceria que a gente tem é importante pela melhoria do tratamento para que possa trazer qualidade na assistência no serviço que é oferecido. Poder ofertar cateter, que não é oferecido pelo SUS, vai minimizar as dores que as crianças sentem. É a base pra ter tratamento mais humanizado”, afirma.

A reportagem solicitou para a Arcos Dourados, franquia independente do McDonald’s que atende a América Latina, a previsão de arrecadação para a Bahia neste ano e nos anteriores. Não houve divulgação dos números, mas, de acordo com a diretora de Comunicação do grupo, Mariana Scalzo, a busca é "sempre impactar o maior número de pessoas em cada edição da campanha".

McDia acontece em todo Brasil

Em todo Brasil, as compras no McDia Feliz irão beneficiar 80 projetos de 49 instituições, presentes em 41 cidades nas cinco regiões do país. A campanha é realizada no país desde 1988 e gera recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald. No total, desde a primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados.

No Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 2020 - dados mais atualizados da entidade - a estimativa foi de 8.460 novos casos, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo feminino. O número de mortes foi de 2.425.

“A sociedade precisa estar consciente sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, conhecendo mais sobre os sinais e sintomas da doença para agir rapidamente. É uma doença que não espera e toda ajuda é muito importante” destaca a CEO do Instituto Ronald McDonad, Bianca Provedel.

Uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul.

Conheça algumas formas de apresentação dos tumores da infância, conforme cartilha do INCA:

Nas leucemias, pela invasão da medula óssea por células anormais, a criança se torna mais sujeita a infecções, pode ficar pálida, ter sangramentos e sentir dores ósseas.

No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado "reflexo do olho do gato", embranquecimento da pupila quando exposta à luz. Pode se apresentar, também, por meio de fotofobia (sensibilidade exagerada à luz) ou estrabismo (olhar vesgo). Geralmente acomete crianças antes dos três anos. Atualmente, a pesquisa desse reflexo pode ser feita desde a fase de recém-nascido.

Aumento do volume ou surgimento de massa no abdômen podem ser sintomas de tumor de Wilms (que afeta os rins) ou neuroblastoma (tumor de sistena nervoso simpático).

Tumores sólidos podem se manifestar pela formação de massa, visível ou não, e causar dor nos membros. Esse sintoma é frequente, por exemplo, no osteossarcoma (tumor no osso em crescimento), mais comum em adolescentes.