SAÚDE

Medicamentos ficarão mais caros a partir de 1º de abril; entenda

Veja projeção de aumento para os remédios

O que já está caro, vai ficar ainda mais. O reajuste dos preços dos medicamentos brasileiros só será anunciado oficialmente em 31 de março, mas farmácias de Salvador já avisam os clientes sobre o aumento dos valores. Com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro, especialistas projetam que o reajuste deve ser de até 5,06%. >

Com o anúncio de que o IPCA de fevereiro ficou em 1,31%, levando o acumulado dos últimos 12 meses para 5,06%, já é possível calcular quanto será o reajuste dos medicamentos. De acordo com a Simtax, especialista em tributação do mercado farmacêutico, o reajuste será de 5,06% para o Nível 1, 3,83% para o Nível 2 e 2,60% para o Nível 3. >

Os níveis de reajuste de medicamentos consideram a participação de genéricos no mercado. No primeiro, a concorrência é igual ou superior a 20%. No segundo, entre 15% e 20%. Já no terceiro, inferior a 15%. >