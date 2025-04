CAMAMU

Médico morre após acidente de trânsito no Baixo Sul da Bahia

Colisão envolveu três veículos

Um acidente envolvendo três veículos culminou na morte de um médico na região de Camamu, no Baixo Sul do estado. A colisão entre os veículos ocorreu na BA-001 por volta das 18h30 da segunda-feira (14).>

A vítima foi identificada como Ilton Gualberto Gomes, de 78 anos. Ele transitava em uma caminhonete, segundo informações da TV Santa Cruz, quando colidiu com os demais veículos.>

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi registrado no KM 15 da via, entre os municípios de Camamu e Itacaré. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi direcionado ao local, onde encontrou o médico, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Municipal de Valença. >

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil.>

Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba, Ilton era médico do trabalho e já acumulava ao menos 50 anos de registro médico. Em nota, a Secretaria de Saúde do município lamentou a morte do profissional. "Sua contribuição para a saúde e o bem-estar da população de Camamu será eternamente lembrada. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu. >