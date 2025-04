INTERDIÇÃO

Politécnica da Ufba recebe bebedouros 'emergenciais' após contaminação da água por fezes

Coleta de amostras para a realização dos testes e análises laboratoriais deve ser realizada nesta terça (15) ou quarta-feira (16)

A análise foi realizada pela professora Gemima Santos Arcanjo, vice-coordenadora do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, que realizou análises microbiológicas da água de alguns bebedouros do prédio, cujos resultados indicaram a presença de Coliformes totais e Escherichia coli no 4º e 7º andar.>