BRIGA NA JUSTIÇA

Médicos formados no exterior são condenados por cobrar CRM sem Revalida na Bahia

A Justiça Federal condenou cinco pessoas que possuem o diploma de faculdade estrangeira em medicina, mas sem aprovação no Revalida - exame que permite aos formados exercerem a medicina no Brasil - a pagar multa ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb).