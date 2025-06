SUSTO

Menina de 5 anos que caiu de roda gigante recebe alta e deve ficar em observação

Heloísa caiu de uma altura de 10 metros em uma festa de São João no interior

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2025 às 16:20

Criança e família visitavam a cidade pela primeira vez Crédito: Acervo pessoal

A pequena Heloísa, de 5 anos, que caiu de uma roda gigante durante uma festa de São João, na última sexta-feira (20), voltou para casa, em Capela do Alto Alegre. A menina visitava a cidade de Ipirá com a família quando caiu do brinquedo, que estava a uma altura de 10 metros. Ela recebeu alta no domingo (22), mas está tomando medicação e deve ficar em observação nos próximos dias. >

Após a queda, os médicos que atenderam Heloísa suspeitaram que a menina tivesse fraturado a coluna, mas exames de imagem mostraram que a menina teve apenas ferimentos leves. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, onde passou o sábado (21) e o domingo (22). A família retornou para casa ontem. >

Segundo a mãe, Laiane Fernandes, a criança ainda sente dores e precisa ficar em repouso. "Temos que observar se ela vai ter algum comportamento fora do comum", diz. Heloísa e a irmã mais velha, de 10 anos, entraram no brinquedo por volta das 23h50, acompanhadas de outra menina, de 15 anos. Poucos minutos depois, quando elas estavam no alto, a trava de segurança da cabine abriu, e a mais nova caiu. Laiane, que estava no solo, tentou segurar a filha.>

"Eu comecei a ouvir as pessoas gritarem e corri para tentar segurar, mas não deu tempo. Foi tudo muito rápido", relembra. Um vídeo mostra o momento em que a pequena Heloísa escorrega da cabine, com a roda gigante em movimento. Ela chega a bater em uma cabine inferior antes de cair no chão.>

Menina de 5 anos cai de roda gigante em festa de São João 1 de 4

"Ela ficou com as perninhas tortas e só um dos olhos abertos. Eu corri, agachei ao lado dela e comecei a gritar para que ela me respondesse", relata Laiane. A irmã mais velha conseguiu se segurar na cabine e teve uma fratura em um dos pés. "Ela me abraçou, disse para eu ficar calma, que Deus estava cuidando dela. Foi um milagre não ter sido mais grave", conta a mãe.>

Em nota, a prefeitura de Ipirá informou que o brinquedo passou por vistorias técnicas e está apto a funcionar. "A Prefeitura Municipal de Ipirá informa que a Roda Gigante instalada no parque de exposições passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir a segurança dos frequentadores", diz. >

Durante a festa de São João em Ipirá (BA), uma menina de 5 anos caiu de quase 10 metros de altura após a trava de segurança de uma cabine de roda gigante se soltar; ela teve ferimentos leves. A mãe afirma que não recebeu contato da prefeitura, responsável pela festa de São João. pic.twitter.com/Epfyxu4rLN — Jornal Correio (@correio24horas) June 22, 2025