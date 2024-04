DISFARÇADOS

Micareta de Feira terá policiais infiltrados entre foliões

Os policiais disfarçados vão monitorar atividades suspeitas, identificando potenciais ameaças, enquanto outras equipes estarão posicionadas em pontos de visualização do circuito da Micareta, com o objetivo de orientar as equipes de campo.

Postos de funcionamento

Doze postos provisórios funcionarão especificamente na festa. Serão eles: Postos Policiais Integrados (PPIs), com equipes das polícias civil e militar, e os das Centrais de Flagrante (CFs), bem como das Delegacias Especiais de Área (DEAs), a Polícia Civil promoverá atendimento nos Postos do Serviço Especializado de Respeito à Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIRs), onde terá integrado os Postos da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAMs) e da Delegacia do Adolescente Infrator (DAIs). As ações operacionais terão como base o Posto Resposta Operacional e Tática e Gerenciamento de Riscos (PROTEGER).