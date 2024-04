BAHIA

SPM oferece serviços para as foliãs na micareta de Feira

O objetivo é promover o respeito às mulheres, fortalecendo as ações de prevenção e enfrentamento à misoginia

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 13:57

Micareta de Feira de Santana Crédito: Ascom/SPM

As mulheres que irão brincar na micareta de Feira de Santana, realizada entre 18 e 21 de abril, contarão com uma série de serviços prestados pela Secretaria das Mulheres do Estado da Bahia (SPM).

O objetivo é promover o respeito às mulheres, fortalecendo as ações socioeducativas de prevenção e enfrentamento à misoginia e demais formas de violência de gênero, proporcionando um ambiente seguro e inclusivo para todas.

Equipes técnicas da SPM atuarão no circuito da folia para dar suporte às mulheres de maneira integrada com outros órgãos do governo, como a Secretaria da Segurança Pública, por meio da Ronda Maria da Penha; com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado; a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e o Detran.

“Durante a folia, nós estaremos atentas e dedicadas neste trabalho socioeducativo, de prevenção a todo tipo de violência, no sentido de oferecer todas as condições para que as mulheres possam ter o atendimento e acolhimento que forem necessários, de modo que possam aproveitar a festa com toda a atenção e respeito”, afirmou a secretária das Mulheres do Estado, Elisangela Araújo.

Unidade Móvel

As mulheres vão contar com a Unidade Móvel da SPM, onde profissionais de diversas áreas, como Saúde e Justiça, atuarão com foco no acolhimento. O atendimento será de 18 a 21 de abril, das 15h às 03 horas da manhã, em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, SSP e Sepromi.

As equipes da Secretaria das Mulheres do Estado também irão realizar uma campanha para a distribuição de materiais como ventarolas, tatuagens, panfletos, fitas e praguinhas, das campanhas “Oxe, me respeite!” e “Não e Não”, visando a sensibilização, prevenção e combate de qualquer tipo de violência de gênero.

Laço Branco

A Campanha Laço Branco é outra iniciativa que será desenvolvida e com atuação no bloco de grande concentração masculina, o “Lá vem elas”. Será distribuída uma pulseira com a frase “Branco, Oxe, eu respeito às mulheres! Pelo fim da misoginia”. A ação ocorrerá em parceria com os administradores do bloco, que tem 35 anos de existência.

