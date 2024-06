EDUCAÇAÕ

Mil vagas gratuitas serão abertas para cursinhos preparatórios do Enem e vestibulares

As inscrições acontecem na segunda (17) e seguem até o dia 28

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 21:43

Os estudantes podem se inscrever até às 17h do dia 28 de junho Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Mil vagas gratuitas serão abertas a partir desta segunda-feira (17) para jovens que desejam ingressar em cursinhos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. As inscrições vão até às 17h do dia 28 de junho.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (13). Podem participar do IngreSSAr jovens entre 16 e 29 anos de idade que estejam inscritos no Enem 2024; matriculados no 3º ano do ensino médio da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio; matriculados no EJA (Educação de Jovens e Adultos) equivalente ao 3º ano do ensino médio; egressos do 3º ano do ensino médio da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio; egressos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) equivalente ao 3° ano do ensino médio; estar cadastrado no Cadastro Único e ser integrante ou não de famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família; ser residentes de Salvador ou estudantes da rede pública de ensino do município.

As inscrições devem ser realizadas em duas etapas: via internet e presencial. Pela internet, o candidato deve acessar o site do IngreSSAr (http://ingressar.salvador.ba.gov.br) e preencher o formulário de inscrições. A adesão presencial acontece por meio de entrega de documentação original e cópia autenticada, no período das 9h às 17h, na sede da SPMJ, localizada na Avenida Estados Unidos, 397, Condomínio Cidade do Salvador, 5º andar, no Comércio.

A inscrição será validada após a entrega do original e cópia da solicitação de cadastramento, assinado pelos pais ou responsáveis, em caso de candidato menor de idade; RG e CPF; comprovante de residência; comprovante de conclusão do ensino médio, para os egressos do ensino médio; atestado de escolaridade, para os alunos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio; ou declaração de que estudou como bolsista integral, ensino médio, na rede particular de ensino, para quem estudou em colégio particular.

Também é necessário apresentar comprovante de que é integrante de família beneficiária no Programa Bolsa Família, para o candidato que for integrante, disponível em portal on-line (https://cadunico.dataprev.gov.br), ou na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), além de autodeclaração étnico-racial, para quem se declarar afrodescendente; declaração para pessoa com deficiência; declaração para integrantes dos projetos sociais da Fundação Cidade Mãe (FCM), Sinaleiras e Cidadão Aprendiz, emitidos pelas devidas instituições.

Do total de vagas oferecidas ficam reservadas 5% às pessoas com deficiência e 30% a candidatos negros, além de outros 5% para jovens participantes de programas sociais da Fundação Cidade Mãe (FCM), egressos do Sistema Socioeducativo ou jovens inscritos ou egressos dos Projetos Cidadão Aprendiz e Sinaleiras.