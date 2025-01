CONFIRA RESULTADO

Milionário na Bahia! Morador de Salvador fatura R$ 1 milhão na Lotofácil

Aposta acertou todos os números sorteados

A Bahia ganhou um novo milionário! Uma aposta em Salvador acertou todas as dezenas sorteadas na Lotofácil, realizada na segunda-feira (27), e faturou R$ 1 milhão. O sortudo é do bairro dos Barris e fez um jogo individual, ou seja, não precisará dividir o prêmio - como acontece em um bolão.>

O resultado do sorteio foi 01, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 e 23. >

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira (28), com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. No jogo, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. >