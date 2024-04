47 CASOS

Morador de Salvador identificado com febre do oropouche esteve na cidade com mais casos da doença

Já são 47 casos na Bahia, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2024 às 16:03

O mosquito maruim é o principal vetor de transmissão Crédito: Gzt.com

O primeiro caso registrado de febre do oropouche (FO) em Salvador é de uma pessoa que esteve em Teolândia, cidade do sul da Bahia que registra mais casos da doença. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS). O município do interior registrou 22 casos da doença. São 47 em todo o estado.

“Imediatamente após a notificação do caso, foi iniciada a investigação epidemiológica e foi possível constatar que o residente de Salvador teve história de viagem recente ao município baiano de Teolândia, que vem registrando ocorrências de casos positivos para oropouche”, pontuou a pasta. A secretaria de saúde não divulgou nome, idade e estado de saúde do paciente.

Até agora, as cidades baianas com registros de casos são: Teolândia (22), Laje (10), Valença (10), Mutuípe (2), Taperoá (2) e Salvador (1). Especialistas acreditam que o número de casos deve ser maior. Como os sintomas são semelhantes ao da dengue, eles dizem que há subnotificação da doença em todas as regiões do país.

Sobre a doença

A febre Oropouche é transmitida por mosquitos, sobretudo pelo Culicoides paraensis e pelo Culex quinquefasciatus, conhecidos popularmente como maruim. Os sintomas, muito parecidos com os da dengue, duram entre dois e sete dias e incluem febre de início súbito, dor de cabeça intensa, dor nas costas e na lombar e dor articular.