SIMILAR À DENGUE

Sobe para 47 o número de casos de febre do Oropouche; Salvador registra primeiro positivo

Teolândia registra maior número de positivos no estado

O número de casos de Febre do Oropouche, doença similar à dengue, subiu para 47 na Bahia. As cidades com maior número de positivos são: Teolândia (22), Valença (10), e Laje (10).