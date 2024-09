VEJA RESULTADO

Moradora de Camaçari ganha prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Salvador e Feira tiveram o maior número de vencedores do prêmio de R$ 10 mil

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 07:33

Moradora de Camaçari ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Ascom Sefaz-BA

O prêmio de R$ 100 mil da edição de setembro da Nota Premiada Bahia contemplou uma moradora de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A campanha de cidadania fiscal premiou ainda outros 90 participantes com prêmios de R$ 10 mil cada. Destes, 64 moram em Salvador e 26 no interior baiano. O resultado do sorteio de setembro foi publicado na quinta-feira (26), no site da Nota Premiada e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba).

Depois de Salvador, Feira de Santana foi o munícipio mais sortudo, com quatro ganhadores que levaram o prêmio de R$ 10 mil. Em Camaçari foram três premiados, entre os quais a ganhadora do prêmio de R$ 100 mil e mais dois participantes contemplados com R$ 10 mil. Em seguida, aparecem Lauro de Freitas, Eunápolis e Teixeira de Freitas com dois sortudos cada. Os demais prêmios de R$ 10 mil foram para os municípios de Jequié, Ipiaú, Dário Meira, Barreiras, Alagoinhas, Ilhéus, Amargosa, Ibirataia, Fátima, Eunápolis, Itabuna, Paulo Afonso, Tucano e Serrinha.

A Nota Premiada Bahia distribui todos os meses um prêmio de R$ 100 mil e 90 prêmios de R$ 10 mil. Uma vez por ano, a campanha também sorteia um prêmio especial de R$ 1 milhão. Já são mais de 794 mil participantes que concorrem todos os meses, bastando pedir a inclusão do CPF na nota fiscal a cada compra realizada. Com o sorteio desta quinta-feira, a campanha já totaliza 5.231 pessoas contempladas, das quais 3.169 moram na capital, 2.058 no interior e três fora do estado.

Como participar da Nota Premiada

Para participar da Nota Premiada Bahia basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site da campanha, e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para as quais pretende doar as suas notas eletrônicas, que serão compartilhadas entre as entidades escolhidas, e assim convertidas em pontos para definição dos repasses em dinheiro realizados pelo Estado a cada quatro meses.