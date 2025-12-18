Acesse sua conta
Morar Melhor entrega mais 100 casas reformadas no Alto do Cabrito

Esta é a segunda vez em que o programa contempla o bairro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:25

Morar Melhor totaliza 400 lares beneficiados no Alto do Cabrito
Morar Melhor totaliza 400 lares beneficiados no Alto do Cabrito Crédito: Betto Jr./Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou mais 100 casas reformadas pelo programa Morar Melhor no Alto do Cabrito, nesta quinta-feira (18). Com a nova etapa concluída, a localidade alcança a marca de 400 lares beneficiados pela iniciativa, que atua na melhoria das condições habitacionais em áreas de maior vulnerabilidade social.

Esta é a segunda vez em que o Morar Melhor contempla o bairro, promovendo intervenções estruturais e sanitárias em residências que apresentavam problemas como infiltrações, telhados danificados e instalações elétricas precárias. 

O prefeito Bruno Reis participou da entrega e destacou a dimensão alcançada pelo programa ao longo de 2025, ano em que o Morar Melhor completa uma década de existência.

“Estamos aqui fazendo a entrega da 41ª poligonal do Morar Melhor neste ano. Isso significa que já entregamos pelo menos 4,5 mil casas reformadas de janeiro até agora. Visitamos 34 bairros, alguns deles contemplados duas ou até três vezes, sempre com o objetivo de mudar e transformar a vida das pessoas”, afirmou.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), o Morar Melhor tem como foco resgatar a cidadania e a autoestima da população residente nas áreas contempladas. Desde o lançamento, em outubro de 2015, a iniciativa já alcançou mais de 300 localidades e beneficiou mais de 60 mil famílias em Salvador.

A escolha das regiões atendidas leva em conta critérios como a precariedade dos bairros, com base em dados do IBGE, a predominância de domicílios sem revestimento, famílias abaixo da linha da pobreza e lares chefiados por mulheres, além de avaliações técnicas feitas em campo.

