NO HOSPITAL

Morre 2ª vítima de desabamento de marquise em Alagoinhas

Morreu no início da tarde desta quinta-feira (11), o segundo homem atingido pelo desabamento da marquise de uma farmácia no centro de Alagoinhas , a 123 km de Salvador.

A vítima foi identificada como Isailson Gledeson dos Santos. Ele chegou a ser socorrido com vida no local do acidente, mas morreu no hospital Dantas Biao. O homem vendia meias na frente da farmácia Moraes, onde aconteceu a tragédia, e sofreu fraturas nas pernas.