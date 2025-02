ACIDENTE

Morte de trabalhador por retroescavadeira no interior da Bahia é investigada pelo MPT

Ministério Público do Trabalho emitiu comunicado nesta quinta-feira (6)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia comunicou nesta quinta-feira (6) a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades trabalhistas pela morte de um trabalhador da empresa Fertimaxi, localizada em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia. >