SALVADOR

Adolescente é baleado enquanto jogava bola no Engenho Velho de Brotas

Ainda não suspeito identificados

Um adolescente, de 17 anos, foi baleado enquanto jogava bola com outros jovens no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A polícia ainda investiga possíveis suspeitos do crime. A identidade da vítima não foi divulgada.>