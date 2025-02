VALÉRIA

Mulher internada após suspeitas de envenenamento está estável, diz mãe

Jovem foi internada em estado grave pela manhã

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 18:55

Hospital do Subúrbio Crédito: Sesab

A jovem Iasmin Fonseca, de 23 anos, internada após suspeitas de envenenamento teve melhora no quadro de saúde e está estável. A informação foi confirmada pela mãe, no final da tarde desta quinta-feira (6). Ela foi internada no Hospital do Subúrbio após suspeitas de ter consumido uma gelatina supostamente envenenada com os dois filhos, Benjamim, de 7 anos, e Maria Valentina, de 4 anos, que, infelizmente, faleceram durante a madrugada. >

"Ela permanece internada, até onde puder saber, o estado é estável, porém está muito abalada com o fato", contou a mãe ao CORREIO. Iasmin deu entrada no hospital em estado grave. O padrasto das crianças também apresentou sintomas, mas recebeu alta e foi ouvido pela Polícia Civil como testemunha. A jovem também foi ouvida pela polícia ainda no hospital. Ainda não há previsão de alta médica.>

O CORREIO procurou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para maiores informações sobre o quadro de saúde da paciente, mas a pasta informou que não comenta ou fornece informações sobre pacientes da rede de assistência estadual.>

A família vive no bairro de Valéria, na capital baiana. De acordo com a mãe da jovem, o casal está junto há cerca de seis anos e sempre teve um convívio tranquilo. Ainda nesta quarta, em ligação com ela, o companheiro da jovem relatou que ainda não está "entendendo nada do que aconteceu".>

Segundo a mãe de Iasmin, a família consumiu a sobremesa na última terça-feira (4) e no mesmo dia começou a passar mal. "[Ela disse] Que eles tinham consumido uma gelatina na terça e sentiram dores e que se agravam na quarta. Eles desconfiaram [ da gelatina] porque foi depois de ingerir o alimento que começaram a passar mal. Ela me comunicou ontem a noite e informei que no dia seguinte pela manhã iria acompanhá-la", relatou. Entretanto, por volta das 5h desta quarta, Iasmin encontrou os filhos já sem vida. >

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios. Veja na íntegra a nota da Polícia Civil:>