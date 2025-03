SALVADOR

Morte em UPA: secretaria divulga vídeos de atendimento de pastora

Mulher morreu quando aguardava atendimento no 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, em Pau Miúdo

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador divulgou dois vídeos que mostram o momento em que a pastora Adnailda Souza Santos, 42 anos, chegou ao 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, conhecido UPA do Pau Miúdo. Dina, como era conhecida, faleceu na noite de terça-feira (11), quando aguardava atendimento na unidade. >

Na primeira gravação, é possível ver que a mulher recebe o atendimento de profissionais às 17h23. Dois funcionários da UPA levam a pastora Dina para o interior da unidade com uma cadeira de rodas. Essa movimentação dura dois minutos. No segundo vídeo, a paciente já aparece dentro da UPA, acompanhada com os mesmos profissionais. >