Motociclista gravava amigo 'dando grau' antes de atropelar mulher em avenida na Bahia

Vítima precisou amputar perna

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:46

Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia
Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia Crédito: Reprodução

O motociclista que atropelou a jovem Gleice de Araújo gravava um amigo “dando grau” momentos antes do acidente, ocorrido na Avenida ACM, em Serrinha, no nordeste da Bahia. A vítima, de 29 anos, corria pela via quando foi atingida pela moto e precisou ter uma das pernas amputadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o condutor filmava outro motociclista empinando a moto, manobra conhecida como “dar grau” e considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Durante a gravação, a mulher aparece correndo na pista e acaba sendo atingida.

Veja cenas do atropelamento

Após o impacto, o vídeo registra os gritos de dor da vítima e o motociclista caído no chão. Segundo a Polícia Civil, o condutor envolvido no atropelamento é um adolescente de 17 anos, que foi ouvido e liberado.

A mulher foi socorrida e passou por cirurgia de emergência, na qual teve uma das pernas amputadas. Ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por lesão corporal foi registrado, e o caso segue sob investigação.

