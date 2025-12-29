GRAVE

Motociclista gravava amigo 'dando grau' antes de atropelar mulher em avenida na Bahia

Vítima precisou amputar perna

Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:46

Mulher tem perna amputada após ser atropelada por moto enquanto corria na Bahia Crédito: Reprodução

O motociclista que atropelou a jovem Gleice de Araújo gravava um amigo “dando grau” momentos antes do acidente, ocorrido na Avenida ACM, em Serrinha, no nordeste da Bahia. A vítima, de 29 anos, corria pela via quando foi atingida pela moto e precisou ter uma das pernas amputadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o condutor filmava outro motociclista empinando a moto, manobra conhecida como “dar grau” e considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Durante a gravação, a mulher aparece correndo na pista e acaba sendo atingida.

Após o impacto, o vídeo registra os gritos de dor da vítima e o motociclista caído no chão. Segundo a Polícia Civil, o condutor envolvido no atropelamento é um adolescente de 17 anos, que foi ouvido e liberado.