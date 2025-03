SALVADOR

Motociclista morre após bater em poste em Pernambués

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31)

De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, testemunhas informaram que o motociclista bateu no poste de iluminação, desceu um barranco e atingiu uma outra estrutura. >

Identidade e idade das vítimas ainda não foram divulgadas. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o sinistro ocorreu na via exclusiva do BRT, sob o Viaduto dos Rodoviários. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente. >