AURELINO LEAL

Motociclista morre em acidente na BR-101

A batida aconteceu no KM 453 da via, na quinta-feira (9)

Um motociclista morreu após se envolver um acidente na BR-101, na quinta-feira (9). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no KM 453 da via, altura do município de Aurelino Leal.