BAHIA

Motorista é executado enquanto dirigia transporte escolar; aluno ficou ferido

Trabalhador morreu no local

Um motorista de transporte escolar foi morto a tiros enquanto trabalhava no início da tarde de segunda-feira (2). O homem, identificado como Ivanilson Gomes Pereira, dirigia na estrada da Melância, em Curaçá, a 600 km de Salvador. Um dos alunos que estava dentro do micro-ônibus foi ferido.

A Delegacia Territorial (DT) do município investiga o assassinato. Policiais militares da 45ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar o caso e, ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia.

Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de esclarecer os motivos e os autores do homicídio.