CAOS

Motorista foge de blitz, atropela pessoas e provoca engavetamento em Feira; veja vídeo

Suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi preso, segundo a PM

O homem recebeu voz de parada, mas desobedeceu e iniciou uma fuga. Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo com duas pessoas em uma moto e quatro automóveis, que estavam estacionados. >

Após o acidente, ele foi detido por policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Asa Brancae. Uma equipe do Samu socorreu as duas vítimas atropeladas para uma unidade hospitalar da região. O motorista foi direcionado à Polícia Civil para o registro da ocorrência e o veículo foi removido ao pátio do município.>