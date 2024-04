ACIDENTE

Motorista perde o controle do carro e invade prédio em Cajazeiras XI

Duas pessoas ficaram feridas no incidente

Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu o muro de um condomínio em Cajazeiras XI, na tarde deste sábado (27). Dois homens ficaram feridos no incidente.

Não há informações sobre as causas do acidente. Imagens de pessoas que passaram pelo local mostram como ficaram o imóvel e o veículo, que derrubou o muro e entrou no condomínio.