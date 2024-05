MP alerta prefeito de Santana sobre promoção pessoal às custas da Prefeitura

Também foi recomendado que gestor não veicule publicidade nas redes sociais do município

O Ministério Público estadual recomendou na quarta-feira (22), ao prefeito de Santana, Marco Aurélio dos Santos Cardoso, que garanta que as veiculações de propaganda institucional do município respeitem a Constituição Federal e possuam apenas "caráter educativo, informativo ou de orientação social”. A cidade está localizada no extremo oeste baiano,