CONSUMO

MP-BA denuncia empresas de revenda de celular por propaganda enganosa

Esquema 'vendia' aparelhos pelo internet, mas nunca os entregava

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) acionou quatro empresas de revenda de celular por prática de propaganda enganosa, que tem causado sérios prejuízos aos consumidores. A ação denuncia ilegalidades nas vendas feitas via internet.

Segundo as apurações do MP, as empresas divulgam e ofertam aparelhos celulares com preços abaixo do mercado, atraindo consumidores para efetuarem a compra de iphones que, após pagos, não são entregues.