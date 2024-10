BAHIA

Embasa amplia número de vagas em concurso público

Após preencher 904 vagas das 930 previstas no último concurso público realizado em 2022, a Embasa publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado (26), a ampliação do número de vagas para diversas áreas de atuação na empresa. Foram adicionadas 130 novas vagas, sendo 55 para cargos de nível médio, 28 para nível técnico e 47 para nível superior. Os candidatos classificados devem ser convocados em novembro para as etapas de admissão e posse em seus cargos.