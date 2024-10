ATENDIMENTO

Embasa realiza mutirão de serviços no Nordeste de Amaralina

Ação oferece serviços como segunda via de conta, ligação ou religação de água

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 10:55

Moradores do Nordeste de Amaralina recebem serviços da Embasa Crédito: Divulgação

A Embasa realiza um mutirão de serviços para moradores do Nordeste de Amaralina nesta semana. Até sexta-feira (4), uma equipe da empresa está promovendo atendimento à comunidade no Centro Social Urbano (CSU) do bairro. O suporte está localizado na rua Alto da Alegria, S/N, no Beco da Cultura, das 9h às 16h.

Para ser atendido, o titular da conta deve levar documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel, como conta de água ou luz.

No local estão disponíveis serviços como segunda via de conta, ligação ou religação de água, revisão de fatura, cadastro na tarifa social e negociação de débitos. Neste ano, moradores de 22 bairros de Salvador e região metropolitana já se beneficiaram com o atendimento itinerante da Embasa. Mais de 1.300 clientes já foram atendidos no período.