TENTANDO A SORTE

Compras até o dia 31 concorrem ao sorteio de novembro da Nota Premiada Bahia

Os participantes cadastrados na Nota Premiada Bahia têm até a próxima quinta-feira (31) para realizar suas compras e incluir o CPF na nota fiscal, habilitando-se para o sorteio de novembro. Quem ainda não está cadastrado também pode se credenciar para concorrer aos prêmios. Para participar, basta se inscrever no site da Nota Premiada Bahia, seguindo o passo a passo, e realizar compras com a inclusão do CPF cadastrado.

Distribuindo mensalmente 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, a Nota Premiada Bahia utiliza como base os bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês anterior ao do sorteio.

Além de concorrer a prêmios, o cidadão que pede o CPF na nota fiscal no momento da compra ajuda também as instituições filantrópicas cadastradas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, coordenado pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba). Para isso, basta escolher duas das 537 instituições cadastradas no programa antes de finalizar o cadastro no site da NPB.