SEM FESTA

MP-BA pede suspensão da micareta por problemas de segurança

Processo foi aberto nesta semana

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2025 às 12:30

MPBA pede suspensão da micareta de Vitória da Conquista em razão de problemas de segurança Crédito: Divulgação / PM-VC

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) ajuizou na terça-feira (15) uma ação civil pública com pedido liminar para que a Justiça suspenda o Micareta de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, previsto para ocorrer entre os dias 19 e 20 deste mês. O pedido acontece em razão de problemas relacionados à segurança da população. >

Segundo o promotor de Justiça George Elias Pereira, o órgão notificou a empresa organizadora do evento para que apresentasse os documentos essenciais para a realização segura do evento, incluindo a apresentação do contrato com empresas de segurança privada; alvará de funcionamento da edificação; alvará da Prefeitura; projeto expedido por engenheiro ou arquiteto responsável; e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro Militar; no entanto, não houve apresentação dos documentos ao MP. >

O promotor de Justiça afirmou que, diante da proximidade da data prevista para a realização do evento sem que tenha havido comprovação da regularidade e segurança de sua realização, torna-se necessária a intervenção judicial para proteger os direitos dos consumidores. >

“É evidente que todos os participantes da festa em questão têm direito a um ambiente seguro, que não lhes cause risco à saúde ou à vida, o que não é possível atestar face as omissões deliberadas por parte da empresa realizadora do evento, bem como dos órgãos fiscalizadores”, destacou o promotor de Justiça. >

Ele complementou que a instauração do procedimento levou em consideração que eventos de grande porte demandam o cumprimento rigoroso de normas de segurança, acessibilidade e proteção ao consumidor, o que implica a necessidade de garantia da segurança e o bem-estar dos participantes mediante o cumprimento da legislação e apresentação da documentação que atesta a regularidade de sua realização.>