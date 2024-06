MP recomenda interrupção de capina química em Juazeiro

Ação trata-se de um método utilizado para o controle de plantas nocivas por meio do uso de produtos químicos

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou na segunda-feira (3) à prefeitura de Juazeiro, no Vale São-Franciscano da Bahia, que adote as medidas necessárias para cessar, imediatamente, a prática de capina química nas praças e jardins da cidade. A ação trata-se de um método utilizado para o controle de plantas nocivas por meio do uso de produtos químicos.