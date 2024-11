MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

MPT abre investigação para apurar queda de elevador que deixou dois trabalhadores mortos

Órgão vai receber informações dos Bombeiros e do DPT, além de ouvir esclarecimentos do condomínio e da empresa de manutenção do equipamento

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 20:39

ESplendor Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Após um acidente deixar dois trabalhadores mortos, com a queda de um elevador de serviço a uma altura de 25 metros, o Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu uma investigação para apurar as causas e responsabilidades do ocorrido. A tragédia aconteceu no Edifício Splendor, no Horto Florestal, em Salvador, nesta quinta-feira (14).

"O órgão está buscando informações junto ao Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado, e do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que foi o responsável pela remoção dos corpos. O caso também deverá ser analisado pela auditoria fiscal do trabalho. O condomínio e a empresa responsável pela manutenção do equipamento serão convocadas a prestar esclarecimentos. Assim que o empregador for identificado, também será convocado a prestar os esclarecimentos sobre a adoção das normas de garantia e proteção da saúde e da segurança de seus empregados", informou o órgão.

O acidente deixou mortos os trabalhadores Ariston de Jesus Santos, de 61 anos, e Manoel Francisco da Silva, de 54. Eles trabalhavam com mais três pessoas em uma empresa responsável pela mudança de um apartamento do 6º andar do prédio, a uma altura aproximada de 25 metros.

"As circunstâncias do acidente e de todas as medidas de prevenção de acidentes e de gestão de riscos serão investigadas. O MPT deverá solicitar informações dos órgãos que atuaram no caso, além de solicitar perícia à Superintendência Regional do Trabalho, que poderá fornecer detalhes sobre o cumprimento ou não de normas regulamentadores de saúde e segurança", acrescentou.

Em um posicionamento público, o advogado da Bom Preço Mudanças, responsável pelos trabalhadores, explica que um deles era funcionário da empresa e o outro atuava como freelancer e que está prestando apoio às duas famílias das vítimas. "Estamos a toda disposição dos familiares, amigos e de todos que quiserem. Nós, assim como o Seu Alberto [dono da empresa], estão abalados com essa notícia. Perder uma vida é triste, perder duas é demais. A responsabilidade é exclusiva do condomínio", disse.

A administradora Solução&Cia foi procurada pelo CORREIO e afirmou que é responsável apenas pela contabilidade e não possui informações sobre as questões administrativas do condomínio.