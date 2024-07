ACIDENTE FATAL

MPT apura morte de trabalhador após acidente de mina na Bahia

Caso aconteceu no último sábado (27) e três operários ficaram feridos

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 21:54

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito para investigar o que contribuiu para a ocorrência do acidente de trabalho em uma mina no município de Jaguarari, no norte da Bahia, no último sábado (27). No total, três operários ficaram feridos.

A área onde aconteceu o acidente pertence a EroBrasil Caraíba, que opera uma mina de cobre na região. Um dos trabalhadores, Adriano Bezerra de Lima, de 39 anos, morreu na noite de sábado no hospital em Petrolina, Pernambuco, para onde foi socorrido após o acidente.

Os trabalhadores estavam em um veículo que saía da mina subterrânea, na área da cava a céu aberto, quando o acidente aconteceu, deixando dois deles em estado grave e um terceiro com ferimentos leves. Um dos trabalhadores permanece internado.

Em nota, a EroBrasil informou que os turnos foram suspensos em todas as unidades para avaliação das causas do acidente e que as atividades somente seriam retomadas após a avaliação criteriosa da equipe técnica. Apenas atividades essenciais relacionadas à segurança da empresa foram mantidas.

A empresa também lamentou a morte de Adriano Bezerra. Ele trabalhava na empresa desde 2008. Ele deixou esposa e três filhos.

O corpo de Adriano começou a ser velado no distrito de Pilar na noite do domingo (28). Nesta segunda (29), o corpo foi encaminhado para Senhor do Bonfim, onde foi novamente velado e sepultado às 16h, no Cemitério São Lázaro.

O MPT informou que irá solicitar informações à empresa, ao sindicato da categoria e aos órgãos públicos que tenham atuado no caso.

O órgão também deverá encaminhar ofícios solicitando perícia trabalhista no local, que é realizada pela auditoria fiscal do trabalho ou por órgão municipal. O prazo inicial do inquérito é de 90 dias, que podem ser prorrogados até que fiquem esclarecidas as circunstâncias do acidente e o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho por parte do empregador.