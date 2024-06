SALVADOR

Mulher descumpre medida judicial e é localizada no Pelourinho

Uma mulher de 43 anos que estava descumprindo uma medida judicial foi localizada por policiais civis no Terreiro de Jesus, Pelourinho, na tarde de sábado (22). A suspeita foi conduzida para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde foi lavrado contra ela um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência.

A localização foi auxiliada pelo aplicativo Agente de Campo, que possibilita o monitoramento em tempo real dos festejos juninos na capital baiana e no interior do estado. Além da captura de suspeitos, o aplicativo também auxilia na recuperação de celulares furtados ou roubados.

O delegado Artur Guimarães, coordenador de operações de Polícia Judiciária, explicou o funcionamento da ferramenta. “Logo após a vítima registrar a ocorrência no posto policial, uma equipe de analistas faz a triagem da denúncia, enviando os dados para os investigadores que estão em campo. As informações são gerenciadas pelas equipes de mensageiristas, responsáveis por compilar esses dados e lançar no aplicativo, para que o policial possa atuar de forma precisa, sem alterar a rotina da festa”.