Mulher é atacada pelo ex-marido enquanto levava filhos na escola em Itambé

Uma mulher foi atacada com golpes de faca pelo seu ex-marido enquanto levava seus filhos para a escola no centro de Itambé, Bahia. O homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) por equipes da Delegacia Territorial (DT/Itambé) e um dos filhos também ficou ferido ao tentar defender a mãe.

Identificada como Andréia Moreira dos Santos, 34, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade de saúde hospitalar da cidade, segundo a Polícia Civil.

Durante a prisão, realizada nas proximidades do local do crime, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), os policiais civis apreenderam um canivete utilizado pelo homem. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.